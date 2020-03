Andrea Mainardi in lutto, è morto il padre. Antonella Clerici: “Per te ci sarò sempre”

Lutto gravissimo per uno dei volti della cucina televisiva e del Grande Fratelklo Vip: è morto purtroppo il padre di un grande dolore Andrea Mainardi, chef noto per La prova del cuoco nonché concorrente del Grande Fratello Vip nell’edizione 2018. La notizia arriva dal profilo Instagram di Antonella Clerici, grande amica di Andrea. Risulta che Giorgio Mainardi fosse purtroppo malato di cancro da alcuni anni.

L’affetto di Antonella Clerici

“Oggi è mancato il papà di Andrea Mainardi… un grande dolore… ti abbraccio forte Andrea. E con te anche la tua mamma, Michelle e Anna Tripoli. Ti voglio bene, sai che per te ci sono e ci sarò sempre“, è il messaggio di forte affetto della Clerici, che ha scritto a fianco di una foto che mostra lei e Mainardi al matrimonio di lui con Anna Tripoli. Per una triste circostanza, in tempi recentissimi era stata sempre la Clerici ad annunciare la morte del papà di un altro volto de La prova del cuoco, Daniele Persegani.

I problemi di salute di Giorgio Mainardi

Era stato lo stesso Andrea a spiegare ai tempi del GF Vip che papà Giorgio aveva problemi di salute. In un’intervista a Verissimo dopo la partecipazione al reality aveva svelato che l’uomo era allettato da quattro anni a causa di un tumore. Purtroppo, non era riuscito a presenziare al matrimonio del figlio lo scorso ottobre.

Andrea Mainardi tra La prova del cuoco e GF Vip

Nato a Bergamo nel 1983, Andrea Mainardi si è diplomato presso l’IPSSAR di San Pellegrino Terme e ha lavorato per tre anni presso il ristorante L’Albereta di Gualtiero Marchesi ad Erbusco. Ha aperto il suo primo ristorante nel 2010 a Brescia e dal 2012 è diventato ospite fisso de La prova del cuoco. Ha inoltre condotto il programma Ci pensa Mainardi su Fox Life. Nel 2018 si è classificato secondo al Grande Fratello Vip, dietro al vincitore Walter Nudo. Ha una figlia, Michelle, nata da una precedente relazione, e in passato è stato legato alla showgirl Laura Forgia e alla conduttrice di Sky Federica Torti. Il 13 ottobre 2019, si è sposato con Anna Tripoli, imprenditrice bresciana, dopo quattro anni di fidanzamento.