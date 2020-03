Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati: “Nessuna lite, decisione presa da entrambi”

A quasi due anni dalla partecipazione a Temptation Island Vip, è finita la relazione tra Andrea Zenga, figlio dell’ex campione dell’Inter, e Alessandra Sgolastra. Lo annuncia via Instagram il figlio di Walter Zenga che comunica la rottura e fa sapere che a separarli non ci sarebbe stata alcuna lite. Semplicemente, i due avrebbero preso di comune accordo e pacificamente la decisione di allontanarsi:

Fino a ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato alcun litigio o altro. Semplicemente è andata così e credo sia stata una decisione giusta presa da entrambi.