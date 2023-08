Corriere del Mezzogiorno – Anguissa ancora in dubbio, Cajuste ed Elmas scalpitano: le scelte di Garcia.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle possibili scelte di Rudi Garcia. Anguissa è ancora in dubbio, considerando che il suo rientro in gruppo c’è stato solamente nella giornata di ieri. A fare le sue veci potrebbe esserci Cajuste che sogna il suo debutto contro il Frosinone, ma anche Elmas scalpita per partire titolare. Dunque, per il tecnico azzurro resiste ancora un ballottaggio.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, per Gabri Veiga operazione riuscita: attese le visite mediche

Koopmeiners-Napoli, potrebbe esserci un colpo di scena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni e Fedez, serenità ritrovata a Ibiza con i figli Leone e Vittoria: «Piantatela, non ci stiamo lasciando»