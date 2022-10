Anguissa disponibile contro la Roma, Spalletti ci spera

Spalletti spera di recuperare Anguissa

Luciano Spalletti spera nel recupero di Frank Anguissa per la gara di domenica contro la Roma, dopo l’infortunio subito dal centrocampista azzurro nel corso della gara di Champions contro l’Ajax. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nei prossimi giorni verranno effettuati dei test per verificare il pieno recupero. Ecco quanto riporta il quotidiano nel dettaglio:

“Frank Anguissa è fermo dall’ultima di Champions per un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha già saltato il Bologna, sebbene i tempi di recupero siano inizialmente stati quantificati in due settimane, Spalletti spera. Non ci conta ma spera di poterlo recuperare per la Roma, a una decina di giorni dall’infortunio. Le chance? Tutto dipende dalle risposte del giocatore a una settimana dall’inizio delle terapie e della tabella personalizzata: lo staff medico lo valuterà innanzitutto oggi e poi continuerà a farlo nei prossimi giorni. Con un principio inderogabile di fondo: vietato rischiare”.

