la Repubblica – Anguissa in dubbio con l’Atalanta: Mazzarri valuterà in queste ore le sue condizioni.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul dubbio di Walter Mazzarri. L’allenatore potrebbe decidere, solo alla fine, di schierare ugualmente Anguissa contro l’Atalanta: “L’ho visto soltanto ieri», ha spiegato il tecnico azzurro che scioglierà il dubbio sulla presenza del centrocampista a poche ore dall’inizio: parlerà col giocatore per valutare le sue condizioni e poi prenderà una decisione”.

Dipenderà molto da Anguissa: “È uno dei totem del Napoli e soltanto se non dovesse sentirsi al top, allora potrebbero aumentare le chance di Cajuste. Il 24enne svedese finora ha avuto un rendimento discontinuo, quindi contro l’Atalanta sarebbe importante contare su Anguissa, insostituibile in mediana. Per il resto Mazzarri non farà particolari esperimenti”.

