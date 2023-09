La Gazzetta dello Sport – Anguissa non è in forma: Garcia lo attende per rilanciare il sogno Scudetto.

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione anche su Anguissa. Il giocatore, dall’inizio del campionato, non sembrerebbe essere rientrato ancora al cento per cento: “Se è in forma, la squadra ne giova in modo diretto e tangibile; se non lo è, gli equilibri in campo ne risultano quasi stravolti. Non è un caso che il primo tempo di Frosinone, con l’ex Fulham in panchina e Cajuste titolare, sia stato più movimentato del previsto. Una volta entrato in campo, il camerunense è stato il giocatore a toccare più volte il pallone (49) tra i suoi compagni.

Il secondo indizio è nella sfida con la Lazio, dove il Napoli è uscito sconfitto. La prodezza di Luis Alberto è favorito dall’amnesia difensiva di Anguissa, che non segue il movimento dello spagnolo al centro dell’area né tantomeno asseconda il naturale istinto di abbassarsi a difendere la propria porta. Lo lascia libero di concludere di tacco e i biancocelesti fanno tesoro del vantaggio per gestire al meglio la gara.

I primi segnali di reazione, al rientro dalla sosta, Rudi Garcia li vorrà vedere proprio dal suo Frank. È uno dei capitani senza fascia di questa squadra e al tempo stesso è senz’altro colui che conosce meglio l’allenatore”.

