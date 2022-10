Corriere del Mezzogiorno – Anguissa sta bene! C’è ottimismo: oggi decisione definitiva.

Farank Anguissa sta bene, il centrocampista ha finalmente recuperato dal suo infortuno, e cresce così la speranza di vederlo in campo contro la Roma domani sera:

“Quella porzione di seduta fatta in gruppo è un indizio, racconta il forte desiderio di Spalletti e del Napoli di procedere sula strada del recupero per la partita contro la Roma. La fiducia è forte sin dal giorno della diagnosi che ha svelato l’infortunio rimediato contro l’Ajax: elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Anguissa sta bene, il Napoli confida nel recupero ma non vuole assolutamente correre rischi. Filtra ottimismo ma la decisione definitiva sul suo recupero arriverà oggi, dopo la rifinitura. L’ultimo allenamento, probabilmente vissuto completamente in gruppo, sarà fondamentale per approfondire le sue condizioni e capire se potrà esserci”.

Fonte foto: Instagram @anguiss_29.

