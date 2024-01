Anguissa torna a Napoli, ecco quando è atteso a Castel Volturno

Dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa Frank Anguissa è pronto a riprendere gli allenamenti con il Napoli.

Il centrocampista del Napoli Frank Anguissa ha concluso il suo cammino in Coppa d’Africa. La Nazionale del Cameroon ha infatti perso per 2-0 contro la Nigeria di Victor Osimhen. Se quest’ultimo dunque non tornerà nel capoluogo partenopeo almeno per il momento, Frank Anguissa da domani sarà nuovamente a Castel Volturno per riprendere l’allenamento con il resto della squadra.

Secondo quanto si legge su Il Corriere dello Sport nella giornata di domani il giocatore tornerà al Konami Training Center per preparare la sfida contro l’Hellas Verona.

Di seguito quanto si legge:

“Frank Anguissa sta per rimettere piede a Capodichino, domani sarà a Castel Volturno, ed è comprensibile sospettare che con lui, in mezzo al campo, possa esserci un’altra vita, nonostante gli effetti della Coppa d’Africa che in genere qualcosa lascia nella testa ma soprattutto nelle gambe.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il mercato del Napoli si chiude, Perez non arriverà

Quattro club su Osimhen, intanto si valutano i sostituti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, l’inchiesta si allarga