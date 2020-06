Anna Munafò è diventata mamma: è nato Michael, primo figlio da Peppe Saporita

Anna Munafò è diventata mamma. Domenica 21 giugno, infatti, è nato il piccolo Michael. Il bebè si è fatto attendere. In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a Uomini e Donne Magazine, infatti, l’ex tronista aveva dichiarato: “Il principe nascerà il 10 giugno”. Il sorriso di Anna, nella foto condivisa con i fan, lascia intendere che tutto è andato per il meglio.

Michael è figlio di Anna Munafò e Peppe Saporita

Nella foto pubblicata su Instagram per dare il lieto annuncio, Anna Munafò stringe il suo bambino tra le braccia. Accanto a lei, il marito Peppe Saporita. Ricordiamo che i due si sono sposati a Milazzo a dicembre del 2019. Al Magazine di Uomini e Donne, Anna Munafò aveva fatto sapere di essere intenzionata a ricorrere al parto naturale. Inoltre, si era detta impaziente di conoscere il suo primogenito: “Io e mio marito Peppe non vediamo l’ora di conoscerlo, la curiosità di vedere il suo viso è tanta. Certo, un po’ siamo preoccupati per come gestiremo questa nuova vita che arriverà, ci chiediamo se saremo dei buoni genitori, perché per entrambi è la prima esperienza”.

L’ansia per il parto

Anna Munafò, pochi giorni prima del parto, non aveva nascosto un po’ di ansia. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, tante mamme si sono ritrovate ad affrontare questo momento delicato da sole, senza poter avere vicino un membro della famiglia o il proprio partner. Anche l’ex tronista ha dovuto provare questa esperienza: “Sono un po’ in ansia per via del parto, ma sono anche speranzosa che vada tutto bene. Certo, la situazione dovuta a questa pandemia non attenua i miei timori: le restrizioni che sono state giustamente attuate in questo periodo non sono congeniali a una partoriente, visto che in sala parto sarò da sola, senza l’appoggio emotivo di mio marito o di mia madre“. Ora, però, questo momento è passato e potrà godere di tutte le gioie della maternità.