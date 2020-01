Anna Munafò ha sposato Peppe Saporita, l’ex tronista scelse Emanuele Trimarchi nel 2014

Anna Munafò, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha sposato il compagno Peppe Saporita. Le foto che documentano l’evento sono state pubblicate a sorpresa il 31 dicembre, data in cui l’ex Miss Italia ha detto sì al fidanzato. Le nozze sono arrivate a poco più di un anno dal momento in cui Anna aveva ufficializzato la separazione dal personal trainer Matteo Milioti, ex compagno che la Munafò avrebbe dovuto sposare a maggio 2019. A pochi mesi dalla data prevista per quelle nozze mai celebrate, Anna ha sposato il nuovo fidanzato.

Scelse Emanuele Trimarchi a Uomini e Donne

Anna accettò di sedere sul trono di “Uomini e Donne” nella stagione 2013/2014. Al termine di un percorso particolarmente tormentato, la Munafò scelse il romano Emanuele Trimarchi, recentemente tornato alla ribalta per il coinvolgimento indiretto nel caso ribattezzato “Pratiful”. Emanuele era vicino a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo all’epoca della sua partecipazione al programma.

Perché è finita con Matteo Milioti

Ex tronista rimasta nel cuore del pubblico di “Uomini e Donne”, dopo quella parentesi vissuta in televisione Anna è tornata alla sua vita di sempre. Il matrimonio organizzato con il personal trainer Matteo Milioti fu confermato pubblicamente dalla diretta interessata, in risposta a chi si chiedeva cosa le fosse accaduto dopo la partecipazione al dating show. Per lo stesso motivo, a settembre 2018, la Munafò raccontò in un’intervista che quel legame era terminato: