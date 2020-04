Annalisa Chirico:”Feltri ha il diritto di dire quello che vuole, meridionali inferiori moralmente”[VIDEO]

Annalisa Chirico difende Feltri in diretta tv e rincara la dose

Nel corso della diretta di Non è l’Arena trasmissione in onda su La7, Annalisa Chirico che ha anche origini Pugliesi, ha apertamente difeso Vittorio Feltri dagli attacchi ricevuto dopo aver definito “inferiori” i cittadini meridionali. Ecco quanto dichiarato: “Vittorio Feltri ha il diritto di esprimere ciò che vuole. Ha posto un tema vero sui meridionali, perché un popolo che economicamente più debole e più lento alla lunga rischia di essere anche moralmente inferiore. Con morale intendo la laboriosità di un popolo, la voglia di fare di un popolo, di intraprendenza. Chi è abituato a vivere col reddito di cittadinanza diventa più fiacco. C’è una parte del Sud che è anche più pigra“. L’altro ospite in studio Alessandro Telese, anch’egli tra gli ospiti in studio, ha poi replicato in maniera forte dichiarando: “Chirico, sei pure pugliese, vergognati. ‘Inferiore’ lo dicono i nazisti”

