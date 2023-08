Annuncio dalla Germania: “Il Napoli ha preso Jesper Lindström, possibile arrivo in Italia in serata”

Il Napoli ha chiuso per Jesper Lindström

Il Napoli avrebbe chiuso la trattativa con l’Eintracht Francoforte per Jesper Lindström, attaccante esterno che tra l’altro oggi è rimasto in panchina per tutta la gara pareggiata contro il Mainz. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Francoforte Faz, nelle ultime ore si sarebbe trovato l’accordo per il trasferimento. Lindström potrebbe già arrivare in serata o al massimo domani in Italia, per svolgere le visite mediche di rito per poi essere annunciato come nuovo calciatore del Napoli.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

