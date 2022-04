Ansia Osimhen: potrebbe trattarsi di affaticamento muscolare, oggi il responso

La Gazzetta dello Sport – Apprensione per Victor Osimhen: potrebbe trattarsi di un leggero affaticamento muscolare.

Questo è quanto riportato dal quotidiano in merito all’infortunio di Victor Osimhen, c’è speranza di vederlo in campo domenica:

“I medici logicamente non si pronunciano e aspettano di vedere stamattina, dopo il riposo, in che condizioni si presenterà l’atleta rientrato domenica dalla Nigeria e allenatosi lunedì con i compagni – quelli che non avevano giocato a Bergamo – e che poi ha sostenuto una seduta solitaria martedì, impostata sulla forza. Questo potrebbe far propendere per la tesi di un leggero affaticamento muscolare che possa essere rapidamente smaltito dal centravanti. I muscoli di Osimhen sono molto preziosi e lo staff medico attenderà oggi per capire meglio e decidere gli eventuali esami da effettuare”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Maradona verso il sold-out: pochissimi biglietti disponibili

Infortunio Osimhen: “Regna l’ottimismo: Lucianone incrocia le dita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sull’embargo del gas russo l’Italia si allineerà alla posizione dell’Europa