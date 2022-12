Antalyaspor-Napoli, Kvaratskhelia c’è: infortunio lasciato alle spalle

Khvicha Kvaratskhelia è sceso ieri in campo in occasione di Antalyaspor-Napoli dimostrando che ha ormai recuperato dall’infortunio.

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è sceso ieri in camp per disputare la sfida amichevole contro l’Antalyaspor. Il quotidiano Il Mattino si è soffermato sulla sua grande intesa con Giacomo Raspadori, ma anche sul suo infortunio ormai lasciato alle spalle.

“È questione di intesa, di ingranaggi da riattivare. Perché quando in campo non ci vai da oltre un mese devi ritrovare le certezze. Quelle di Kvara sembrano non essere cambiate: il primo feeling è quello con il compagno Osimhen e la coppia è ancora capace di grandi fiammate. Sorprende, invece, quello con Raspadori, che Spalletti ieri sera ha schierato inizialmente alle sue spalle vista l’assenza di Zielinski: i due si cercano, si trovano e si danno il cinque davanti all’allenatore. Parlano la stessa lingua, quella del pallone che viaggia veloce, che va e torna, che fa ammattire gli avversari e che piace tanto al toscano in panchina. Manca l’appuntamento col gol per stavolta, ma per il resto sembra essere quello della prima volta in azzurro: la forma fisica – quella migliore – tornerà, ma servirà del tempo, perché per lui la sosta è cominciata troppo tempo fa. Anche per questo Spalletti lo richiama in panchina all’intervallo: un tempo va bene per stavolta, contro il Crystal Palace domenica arriveranno altri minuti importanti. Il georgiano non ha giocato partite per 36 giorni, un’assenza che aveva mai dovuto mettere in conto negli ultimi anni di esplosione tra Rubin Kazan, Dinamo Batumi e ovviamente Napoli. I fastidi fisici sono alle spalle, davanti c’è solo lo show.”

Fonte foto: Instagram @kvara7

