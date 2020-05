Antonella Mosetti: “Ho tolto l’acido ialuronico dalle labbra, erano enormi. Adesso mi sento bene”

Antonella Mosetti ha fatto rimuovere l’acido ialuronico dalle labbra. Lo racconta via Instagram durante una storia girata proprio nello studio del medico che si è occupato della rimozione. Antonella confessa di avere raccolto il consiglio di modificare quella parte del volto per tornare a una versione di sé più naturale, che meglio l’avrebbe rappresentata. Un suggerimento che la showgirl ha colto, per poi procedere a una specie di intervento che ha consentito alla sua bocca di tornare alla forma originale: “Il mio dottore mi ha convinto a levare l’acido ialuronico dalla bocca che era enorme. Non so come abbai fatto ma mi sento molto meglio, molto più io”.

in foto: Antonella Mosetti nello studio del suo medico per la rimozione dell’acido ialuronico

La polemica sui ritocchi che ha coinvolto Asia Nuccetelli

Antonella si è trovata più volte, indirettamente, al centro delle polemiche sui ritocchi estetici che hanno coinvolto la figlia Asia Nuccetelli. La giovane nata dal legame con l’ex marito Alessandro Nuccetelli ha partecipato insieme alla madre al Grande Fratello Vip per poi abbandonare gradualmente la televisione. Negli anni in cui è stata sotto i riflettori, si è concessa qualche ritocco, ha cambiato colore di capelli ed è molto dimagrita, dedicandosi contemporaneamente allo sport. Queste modifiche hanno provocato un evidente cambiamento in merito al quale Asia ha voluto chiarire la sua posizione partecipando a una serie di talk show che avevano come argomento proprio la chirurgia estetica. Antonella ha sempre difeso la figlia.

Perché Asia Nuccetelli ha lasciato la tv

Asia, inizialmente coinvolta dai progetti legati alla televisione, ha improvvisamente deciso di lasciare la scena pubblica per dedicarsi a coltivare la sua vita privata e i suoi interessi, compreso quello per i cavalli. È stata proprio Antonella a spiegare a Mattino5 i motivi della scelta di sua figlia: “Non è mai stata una ragazza che voleva apparire, però l’odio mediatico che si è scatenato contro di lei l’ha distrutta. Ora si è ripresa”. Mosetti, invece, continua a frequentare i salotti tv.