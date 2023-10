Calciomercato – Antonio Conte ritorna in Serie A: il club a cui non ha chiuso la porta

Calciomercato – Antonio Conte ritorna in Serie A

Calciomercato – Antonio Conte ritorna in Serie A: come riportano i giornalisti di Tuttomercatoweb, giungono conferme sulla suggestiva idea che riguarda l’ex tecnico di Juventus e Inter.

Calciomercato, Conte apre alla Roma

Più esattamente, ci starebbe lavorando la Roma per fine stagione considerando la scadenza di contratto per Mourinho. I Friedkin hanno deciso di puntare sul tecnico italiano ritenuto un big assoluto – garanzia di risultato in campionato – e l’allenatore non ha affatto chiuso la porta. Anzi: non potendo tornare in nerazzurro o bianconero, metterebbe i giallorossi come prima scelta al pari del Milan stuzzicato di poter vincere nella Capitale a distanza di oltre 20 anni dall’ultima volta.

