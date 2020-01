Antonio Zequila beccato con Mila Suarez, i baci prima del Grande Fratello Vip 2020

Antonio Zequila avrebbe avuto un flirt con Mila Suarez, prima di entrare al Grande Fratello Vip. La notizia sull’inedita coppia è arrivata all’improvviso da Novella 2000, che ha pubblicato alcune foto del gieffino insieme alla modella marocchina, ex di Alex Belli, con tanto di baci scambiati in auto (foto in basso). Le immagini risalgono ovviamente al periodo precedente la messa in onda del reality in cui Zequila è uno dei concorrenti.

Antonio Zequila e Mila Suarez a cena insieme

Le foto di Novella 2000 mostrano Antonio Zequila e la Suarez a cena, con lui che le regala un mazzo di rose. Questo sembrerebbe provare che la lunga storia di “Er Mutanda” con Ines Muriel sia finita. Nella Casa del Grande Fratello Vip, Zequila non ha mai affrontato l’argomento Mila Suarez. Tuttavia è probabile che con la pubblicazione delle suddette immagini la relazione diventi improvvisamente uno degli argomenti caldi di questa edizione.

Chi è Mila Suarez

Originaria del Marocco, Mila Suarez si è trasferita a Parma all’età di 18 anni. Ha iniziato la carriera di modella e si è fatta conoscere come la “Belen di Parma”, per via di una certa somiglianza con la Rodriguez. Un altro dettaglio importante la avvicina alla showgirl argentina: a lanciare la sua carriera è stato Fabrizio Corona. Ha frequentato anche l’entourage del noto e discusso magnate Dan Bilzerian. Poi, nel 2013 ha partecipato a Uomini e Donne, come corteggiatrice del tronista Eugenio Colombo, mentre nel 2017 è stata una delle tentatrici di Temptation Island. A farla tornare al centro della ribalta mediatica è stata la turbolenta relazione con Alex Belli, finita in modo burrascoso. Nel 2019 ha partecipato al Grande Fratello, dove ha accusato Belli di averla tradita e lasciata per un’altra ragazza, la sua attuale partner Delia Duran (con cui lui ha fatto Temptation Island Vip).