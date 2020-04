Antonio Zequila: “La depressione è una malattia seria, non si devono usare termini impropri”

La permanenza di Antonio Zequila nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto in modo che venissero fuori alcuni aspetti piuttosto significativi del carattere dell’attore partenopeo, che più volte all’interno della Casa ha accennato a dei momenti molto bui della sua vita, soprattutto dopo la morte del padre Giovanni. In un lungo messaggio su Instagram l’ex gieffino è tornato a parlare di questo periodo particolarmente difficile, accusando una sua ex compagna di avventura, senza indicarne il nome, di aver travisato i suoi comportamenti intesi come frutto del carattere e non come le conseguenze di un malessere più profondo.

La reazione di Zequila dopo le parole di Antonella Elia

Parole dure quelle che Antonio Zequila usa nei confronti di una sua ex compagna di reality, accusandola per aver scambiato “la depressione con la personalità”, riferendosi ai termini utilizzati per descrivere certi comportamenti adottati dall’attore nel corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip. Zequila, quindi, non esita ad esternare il suo malcontento e scrive:

Avevo giurato a me stesso che non ne avrei più parlato……ma sono costretto a farlo dal momento in cui una ex concorrente del gfvip ..confonde la depressione con la personalità…lei che alterna il vittimismo smielato al suo egoismo congenito….la depressione è una malattia seria…è il cancro dell’anima….spero che il mio messaggio possa aiutare chi ne soffre….io vi ero caduto in seguito alla perdita di mio padre Giovanni.. e grazie al gf vip 4 ed alla sensibilità immensa di Alfonso Signorini..al quale sarò sempre grato.. ne sono uscito..una sorta di catarsi…

Le dichiarazioni di Antonella Elia su Zequila

La concorrente a cui si sta riferendo Antonio Zequila è Antonella Elia. L’ex valletta di Mike Bongiorno nel corso di una diretta su Instagram con Asia Valente ha parlato diffusamente di ciò che è accaduto nella casa del Grande Fratello dopo l’uscita dell’influencer e proprio in relazione a questo avvenimento, parlando dell’attore, ha dichiarato: “Quando te ne sei andata via lui è entrato in depressione, è proprio impazzito. A me Zequila non piace per niente, proprio zero. Quando gli ho dato quel bacio a stampo era per gioco e Pietro si è pure arrabbiato. Non mi piace, è l’opposto dell’uomo con cui potrei stare””.

Zequila riemerso dalla depressione

L’attore aveva affrontato più volte, anche in diretta con Alfonso Signorini, la grande sofferenza provata in seguito alla morte del padre, un momento così buio dal quale non è stato facile venir fuori e che l’aveva portato ad uno stato depressivo, anzi, proprio l’esperienza del reality di Canale 5 lo ha aiutato in questo percorso. Inoltre Zequila aggiunge un’altra riflessione che ritiene possa essere d’aiuto per coloro che lo seguono, mandando un’ultima frecciata alla concorrente accusata all’inizio del messaggio:

.mai vergognarsi di essere stati depressi…anzi ritornando a vivere..ci sentiremo più forti per riaffrontare la realtà.. …mai mollare…crederci sempre..prima o poi il sole risplende….ne sono l’esempio vivente

..viva la vita…sempre e comunque.. .solo che non bisognerebbe mai usare termini impropri…gratuitamente.. .dettati dalla mancanza di rispetto