Antonio Zequila: “Mi hanno associato al mondo dei gigolò ma è falso, le mie misure fanno parlare”

Antonio Zequila confessa al settimanale Chi di avere appreso una serie di voci relative alla sua attività. Secondo l’attore, qualcuno lo avrebbe ingiustamente accostato al mondo degli accompagnatori per signore, una circostanza che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip nega, specificando di essersi accostato a tale ambiente solo per lavoro:

Qualcuno si è divertito a dipingermi e ad associarmi al mondo dei gigolò. Stron***. L’ho fatto per fiction, mai nella realtà. In Centovetrine gestivo un’attività dove affittavo, per notti di passione, aitanti giovanotti a donne sole e annoiate della Torino bene. Stop. Il resto sono solo calunnie.

La relazione con Milly D’Abbraccio

A scatenare parte di queste incontrollate dicerie sarebbe la curiosità associata al personaggio. Zequila sostiene che molti avrebbero desiderato vederlo nudo in scena per un motivo preciso: “Molti vorrebbero vedermi nudo in scena. Le mie misure intime, circa 23 centimetri, hanno sempre fatto parlare. Anche la famosa pornostar Milly D’Abbraccio, con la quale ho avuto una lunga e intensa storia d’amore, in una recente intervista ha dichiarato ‘Zequila è meglio di Rocco Siffredi’”.

La partecipazione al Grande Fratello Vip

Zequila è reduce dalla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’attore ha preso parte al reality show condotto per la prima volta quest’anno da Alfonso Signorini insieme a un nutrito gruppo di colleghi, tra cui Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Rita Rusic e Valeria Marini. Ne è uscito a una puntata dalla finale, vittima di un risultato al televoto che non ha potuto fare a meno di colpirlo: a votare per farlo rimanere nella Casa era stato solo l’8% dei votanti nel corso di una sessione di televoto che lo vedeva contrapposto a Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. A vincere il GF Vip 2020 è stata Paola Di Benedetto.