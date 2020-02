Anwar Hadid, chi è il fidanzato di Dua Lipa e fratello di Gigi Hadid

Dua Lipa sarà a Sanremo come super ospite della quarta serata del Festival, venerdì 7 febbraio. La star della musica pop sta vivendo un momento di grande successo internazionale, anche in Italia, dove regalerà una tappa del suo tour il 30 aprile a Milano. Nell’attesa del concerto, con il quale presenta il suo ultimo album “Future Nostalgia”, la cantante britannica salirà dal palco dell’Ariston insieme a Gianna Nannini, Ghali e Johnny Dorelli. 24 anni, cantautrice ma anche modella, nata a Londra ma con origini albanesi e kosovare, Dua Lipa è esplosa nel panorama della musica pop con il successo di “New Rules” ed è stata pluripremiata. Prima con due Grammy nel 2019 come miglior artista esordiente e miglior registrazione dance, poi con tre BRIT Awards e due MTV Europe Musica Awards. Sul palco di Sanremo probabilmente canterà “Physical”, secondo estratto dal suo ultimo album in studio. La sua carriera sta andando a gonfie vele quindi, ma anche sul piano sentimentale per Dua Lipa le cose sembrano stare andando alla grande. Dalla scorsa estate infatti, la star britannica da coppia con il 20enne Anwar Hadis, modello statunitense fratello dell’ex angelo di Victoria Secret’s Gigi Hadid e di Bella Hadid.

Chi è Anwar Hadid

Sarebbe stata proprio la sorella Gigi, amica di Dua Lipa, a presentarle il fratello, a Malibu. Tra loro deve essere scattato l’amore a prima vista perché lei non ha esitato a chiudere la sua relazione con il modello e chef Isaac Carew alla corte di Gordon Ramsay, mentre lui pare che stia seguendo la star nel suo tour internazionale. Figlio dell’imprenditore Mohamed Adid e dell’ex modella Yolanda Hadid, Anwar Hadid è nato a Los Angeles ed è entrato nel mondo della moda sin da bambino: oggi è uno dei modelli più richiesti sulle passerelle di tutto il mondo. Lui e Dua Lipa erano stati pizzicati a New York mano nella mano tra baci appassionati, pochi mesi dopo la cantante aveva ufficializzato la loro relazione e a novembre, Agli American Music Awards, hanno debuttato per la prima volta come coppia sul red carpet. Il modello, invece, è stato legato all’attrice Nicole Petz, e successivamente con Kendall Jenner, ma il flirt si è spento presto, nell’estate del 2018. La sua carriera procede in modo esplosivo: dalla passerella per Moschino a soli 16 anni, a Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Fenty x Puma, la linea di Rihanna. Fuori dalle sfilate, è apparso negli spot pubblicitari di Hugo Boss e Valentino e ha prestato il volto alla campagna del profumo Born in Roma, nella cornice di Villa Aldobrandini.

Dua Lipa e la Nail Art di coppia

In quanto a stile, Anward Hadid è tipicamente californiano. Con la fidanzata Dua Lipa condivide la passione per i tatuaggi (lei ne ha 7), rivelando di averne moltissimi e tutti con un significato particolare. A Vanity Fair aveva spiegato che uno di questi, la scritta “Same but different”, è un inno all’uguaglianza. Oltre a tatuaggi però la coppia modaiola condivide anche la manicure: di recente Dua Lipa aveva postato su Instagram la foto della loro “matching manicure“, unghie colorate per entrambi.