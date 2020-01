Araba Dell’Utri, chi è l’attrice paparazzata a cena con Max Biaggi

Il settimanale Diva e Donna li aveva paparazzati in giro per Roma. L’ex campione di motociclismo Max Biaggi è stato sorpreso durante romantica cena a lume di candela in compagnia dell’attrice Araba Dell’Utri. Sorrisi e sguardi complici tra i due, che si sono concessi un menù a base di pesce e qualche calice di vino per poi ritirarsi in un hotel della Capitale, come testimoniano le foto scattate dal magazine. Tutto sembra far pensare alla nascita di un nuovo amore per l’ex motociclista, 49 anni, che ha alle spalle una storia importante durata 12 anni con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, dalla quale sono nati due figli, Inèes e il piccolo Leòn. La coppia, che non si è mai sposata, si è detta addio nel 2015 e oggi l’attrice ha una relazione con il conduttore Fabio Troiano. Tra i vecchi flirt di Max Biaggi c’è il nome di Anna Falchi, tra i più recenti quello dell’attrice romana Michelle Carpente. La più chiacchierata però, è stata probabilmente la storia con la cantante Bianca Atzei, finita nel 2017, dopo tempo dopo il brutto incidente del pilota sul circuito “Il Saggittario” di Latina. Un anno dopo la rottura, Biagi ne aveva parlato nel salotto di Mara Venier, a Domenica In: “Sono diventato più cinico e ho eliminato il superfluo, ma è stata una necessità. Ho dovuto far soffrire anche delle persone che consideravo tra le mi priorità e che dopo non lo erano più”.

Chi è Araba Dell’Utri nipote del braccio destro di Berlusconi

Il sei volte campione del mondo potrebbe aver ritrovato l’amore tra le braccia di una giovane e bellissima donna, il cui cognome non è di certo sconosciuto. Romana, 35 anni (14 in meno di lui), Araba Dell’Utri è la nipote dell’ex senatore e storico braccio destro di Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri, co fondatore di Forza Italia ed ex manager di Publitalia condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. La giovane è infatti figlia del fratello gemello Alberto Dell’Utri e di Maria Pia La Malfa. In un’intervista rilasciata ad Affaritaliani nel 2007, Araba Dell’Utri aveva confessato che avere un cognome considerato ingombrante non l’aveva mai avvantaggiata né ostacolata. Sulle origini del suo nome Araba, aveva raccontato: “Mi è stato dato perché il mio cognome è di origine araba, perciò mio padre ha voluto scegliere un nome esotico per ricordare questa particolarità”.

Araba Dell’Utri e la carriera da attrice

Lontana dal mondo della politica, Araba Dell’Utri ha preferito dedicarsi allo spettacolo e alla recitazione. Già mamma, come testimonia il suo profilo Twitter, ha alle spalle una carriera da attrice e un curriculum in cui compaiono ruoli cinematografici più svariati. Dal capolavoro horror di Dario Argento ‘La terza madre’, alla commedia irriverente ‘Matrimonio alle Bahamas’ con Massimo Boldi e Biagio Izzo e una piccola parte nel classico ‘To Rome with Love’ di Woody Allen. Poco si sa invece della sua vita privata, ma secondo i rumors in passato avrebbe avuto una relazione con il modello e attore Danny Quinn, figlio di Anthony Quinn.