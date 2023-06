Arabia Saudita su Lozano, il commento del suo ex intermediario

Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Hirving Lozano, ha commentato l’interesse dell’Arabia Saudita nei confronti dell’attaccante.

L’ex intermediario di Hirving Lozano Alessandro Monfrecola è intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” ed ha parlato dell’interesse da parte di Arabia Saudita e Premier League nei confronti del giocatore.

“Sono rimasto sorpreso dall’interesse dell’Arabia Saudita per Lozano. Anche in Messico sono tutti convinti che il ragazzo avrebbe lasciato Napoli solo per la Premier League e ora sono un po’ perplessi da questa notizia. Il Messico deve preparare le prossime competizioni, quindi i tifosi sperano che Lozano possa quantomeno restare al Napoli. Io resto scettico sullo strapotere e sull’appeal degli arabi nel calcio, visto che avevano provato a fare lo stesso con la MLS e lì il calcio non è decollato. La parte economica è importante, ma non è ancora tutto nel calcio.”

Sull’interesse da parte della Premier League afferma:

“Aston Villa e West Ham hanno mostrato un interesse, ma timido. Lozano ha sempre sognato piazze come Liverpool e Manchester, quindi non credo possa esserne molto attratto. Tra tre anni Lozano ha un Mondiale da giocare in casa col suo Messico, quindi scarterei l’ipotesi Arabia Saudita: è un’occasione storica per lui. Ochoa pur di essere competitivo, ha rinunciato ai tanti milioni del campionato messicano per rilanciarsi con la Salernitana. I soldi sono importanti, ma fino ad un certo punto. In caso di impasse, non gli tocca che rinnovare col Napoli poiché è molto legato ai colori azzurri. Con Garcia Lozano può tranquillamente migliorare. Quindi se si riduce lo stipendio e resta farebbe un’ulteriore passo in avanti in carriera, vincendo ancora con il Napoli e arrivando da protagonista al mondiale casalingo.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “Tonali pronto per il Newcastle, ha svolto già le visite mediche”

Napoli, Lozano sempre più vicino all’addio. Club sauditi interessati al messicano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 24 Giugno 2023 a cura di Artemis