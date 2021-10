Arbitri & Arbitri – Davide Massa è l’arbitro di Roma-Napoli

Arbitri & Arbitri – Davide Massa sarà l’arbitro di Roma-Napoli, gara valida per la nona giornata di campionato.

Ennesima prova di forza per il Napoli, che batte a mani basse il tanto temuto Torino di Ivan Juric. La vista dall’ultimo gradino della classifica rigenera continuamente gli animi dei giocatori di Spalletti, lui, uomo di mondo che sa perfettamente in che modo spronare i suoi uomini. Lottatori di alta qualità, coloro che nonostante le grandi intemperie, scendono in campo con lo stesso entusiasmo. Non sarà semplice, lo stadio semivuoto renderà le cose più ardue di quanto immaginato, l’appoggio e il calore dei tifosi, quelli di sempre, si manifesterà come una sconfinata mancanza. Eppure i numeri parlano, a 24 punti, con il Milan alle calcagna – grandissima pretendente al titolo -, gli azzurri non mollano e si accingono alla prossima imminente sfida di Serie A, in casa della Roma di mister Mourinho.

Il Napoli scenderà in campo all’Olimpico domenica alle 18:00, per disputare il match contro la Roma di José Mourinho. La nona giornata di campionato è stata affidata alla direzione di Davide Massa, appartenente alla sezione AIA di Imperia. I due assistenti saranno Mauro Vivenzi, della Sezione di Brescia , con la collaborazione di Davide Imperiale della Sezione di Genova. Il quarto uomo sarà Massimiliano Irrati della sezione AIA di Pistoia. Al VAR Marco Di bello e Filippo Valeriani.

Davide Massa, arbitro effettivo dal 1997, appartiene alla sezione AIA di Imperia. Laureato in giurisprudenza presso l’università degli studi di Genova e svolge la professione di bancario. In seguito alla trafila nelle categorie inferiori, viene promosso in CAN C nell’estate del 2006. Esordirà in questa categoria per quattro anni, finché nel luglio 2010 verrà promosso in CAN B. La sua partita d’esordio fu Vicenza-Portogruaro.

Non molto tempo dopo si presenta l’occasione che gli consente il debutto in Serie A, nel gennaio 2011 in occasione di Fiorentina-Lecce. Per la sezione AIA Massa sarà, da quel momento in poi, un elemento indispensabile per la dirigenza dei match della massima categoria.

Nel 2018, precisamente nel mese di giugno, viene promosso dalla UEFA nella categoria di merito “first class”, e in un secondo tempo viene designato per la prima volta nella sua carriera in UEFA Champions League, in occasione di Porto-Lokomovit Mosca, partita terminata 4-1 per la squadra di casa.

A maggio del 2019, arriva per lui un altro importante traguardo, quando viene selezionato dalla FIFA per il mondiale Under 20 in Polonia.

Nel 2020, viene inserito nell’organico della CAN A-B – nata dall’accorpamento di CAN A e CAN B -, dirigendo, dunque, partite di Serie A e Serie B. Il 21 aprile 2021 viene selezionato ufficialmente dalla UEFA come arbitro di riserva per EURO 2020. Il 17 maggio sarà selezionato per designare la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Al termine della stagione 2020-2021 ha diretto 160 partite in serie A.

I precedenti d Davide Massa con il Napoli

Davide Massa ha diretto Roma-Napoli ben due volte nella sua carriera, e in nessuno dei due casi è arrivata la sconfitta per i giallorossi. Il bilancio tra l’arbitro d’Imperia e i partenopei è positivo: 15 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Quello di domenica sarà il primo incontro con il Napoli. L’ultimo è stato Inter-Napoli 1-0 del 16 dicembre 2020.

I precedenti di Davide Massa con la Roma

Il rapporto di Davide Massa con a Roma è abbastanza positivo: 8 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Il successo più recente risale al 18/19, con il 2-0 in vantaggio sulla Juventus. Mentre lo scorso anno l’ultima sconfitta con il Torino per un risultato di 3-1.

Barbara Marino

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli è chiamato alla vittoria partendo senza Osimhen

Boniek: “Il Legia ha sei punti e deve dimostrare di più!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini, in Molise due squadre dell’Esercito