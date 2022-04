Aronica: “Pareggio con la Roma? Il Napoli di Mazzarri avrebbe vinto”

Salvatore Aronica, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Nel suo intervento ha commentato anche il pareggio per 1-1 tra Napoli e Roma.

Queste le sue parole:

“[…]Con lo spirito del nostro Napoli di Mazzarri come sarebbe andata? Sicuramente avremmo battuto la Roma, per noi era impossibile farci recuperare al 90’. Il rendimento in casa è quello che dà più fastidio, questo fa capire che manca ancora quello step in più alla squadra. Quello nostro era un Napoli operario con i tre tenori davanti, avevamo quella grinta e il saper gettare il cuore oltre l’ostacolo. Queste caratteristiche devono essere presenti in una squadra di calcio. Quest’anno il Napoli aveva tutte le carte per giocarsela, non si può buttare tutto con due partite in casa, soprattutto con la Fiorentina dove emersa la paura di vincere[…]”.