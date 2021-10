Arriva l’ultimatum per Dazn: “Più rispetto per i diritti degli utenti”

L’Agcom usa il pugno duro con Dazn, arriva l’ultimatum per la piattaforma, con una procedura d’urgenza e un ordine impartito dall’Autorità.

Il quotidiano Sole 24 Ore, ritorna sulla questione che fa discutere tutte le tifoserie italiane, il malfunzionamento di Dazn. L’Agcom ha deciso di usare il bastone e la carota nei confronti della piattaforma, che si è aggiudicata i diritti tv della Serie A per il 2021-2024, ma arriva un duro ultimatum con una procedura d’urgenza e un ‘ordine’ impartito dall’Autorità.

A Dazn viene indicato: “Adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti, adottando ogni accorgimento funzionale a prevenire malfunzionamenti”. Con l’aggiunta, inoltre, di migliorare un “servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente”. In merito a questo, l’Agcom è in attesa di una relazione dettagliata entro 30 giorni.

In risposta a queste richieste, la stessa emittente ieri ha divulgato una nota: “Abbiamo avviato un confronto con le istituzioni e il Regolatore per condividere quanto abbiamo messo in campo per migliorare il servizio. Siamo al lavoro e siamo a disposizione dell’Autorità per sederci a un tavolo e trovare soluzioni ancora più efficaci”.

Infine, se Dazn dovesse fingere che nulla sia accaduto, si aprirebbe un procedimento che potrebbe disciplinare sanzioni da 250mila euro per ogni provvedimento.

