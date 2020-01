Artistide Malnati al “Grande Fratello Vip”, l’egittologo ex dell’Isola è amico di Signorini

Ci sarà Aristide Malnati tra i concorrenti del “Grande Fratello Vip”. La conferma arriva attraverso la pagina Instagram ufficiale del reality show, che sta svelando il cast giorno dopo giorno in attesa del debutto su Canale5 previsto per mercoledì 8 gennaio. L’egittologo che ha già partecipato all’”Isola dei famosi” è amico di Alfonso Signorini, conduttore del reality show. Di sé, nel breve filmato di presentazione diffuso in rete, Aristide ha detto:

Ho 55 anni, ho passato gran parte della mia vita nelle tombe egizie a decriptare i papiri trovati nelle mummie e adesso sono un concorrente del Grande Fratello Vip.

Chi è Aristide Malnati

Egittologo e giornalista classe 1969, Malnati deve la sua popolarità presso il pubblico dei reality show alla partecipazione all’”Isola dei famosi 2016”, edizione Mediaset caratterizzata dalla presenza di Simona Ventura che da ex conduttrice del format, accettò di prendervi parte nel ruolo di naufraga. Fu il primo, e per il momento unico, caso nella storia dei reality show italiani. Laureato in Lettere Classiche alla Statale di Milano, ha partecipato a numerose campagne di scavo in Egitto. Giornalista dal 1966, è stato presenza fissa dell’”Alfonso Signorini Show” in onda su Radio Monte Carlo dal 2006 al 2014. Dal 2009 cura una rubrica sul settimanale Chi mentre, per la televisione, ha partecipato a “Pomeriggio5”, “Detto Fatto” e “Grand Hotel Chiambretti”. Finì nella bufera nel 2017 quando definì “feccia umana” l’influencer Giulia De Lellis.

L’amicizia con Alfonso Signorini

Da anni, Aristide Malnati è amico di Alfonso Signorini, suo compagno di banco all’epoca in cui entrambi frequentavano il liceo classico a Milano. In occasione della sua partecipazione all’”Isola dei famosi”, il noto giornalista diventato conduttore del “Gf Vip” disse dell’amico: