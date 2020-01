Ashley Graham ha partorito, nato il figlio che la modella aspettava dal marito Justin Ervin

La modella Ashley Graham ha partorito. È nato alle 18 di sabato 18 gennaio il figlio che la top model aspettava dal marito, il direttore della fotografia Justin Ervin. L’annuncio della nascita è arrivato attraverso una Instagram story: “Sabato alle ore 18 la nostra vita è cambiata in meglio. Grazie per tutto l’amore e il supporto che ci avete donato durante questo periodo incredibile”. Il sesso del piccolo, un maschietto, era stato svelato durante una puntata dello show di Ellen De Generes. “Sarò mamma di un bambino” aveva annunciato la modella raggiante.

La modella 31enne Ashley Graham ha sposato il marito Justin Ervin nel 2010. Si erano conosciuti l’anno precedente mentre praticavano volontariato nella stessa chiesa. Qualche tempo fa, la top model curvy confessò che a far funzionare il suo matrimonio, più di tutto il resto, sarebbe stato il sesso:

Devi fare sesso tutto il tempo. Anche se non ne hai voglia, fai sesso. Ho scoperto che quando non facciamo sesso diventiamo scontrosi, quindi per noi è come “oh, facciamolo”, e poi torniamo subito di buon umore.