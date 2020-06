Asia Gagliano, la compagna di John Peter Sloan: “Non ci saremmo mai lasciati”

“Finché morte non ci separi” . siamo rimasti sempre insieme, 6 anni nel bene e nel male, fino all’ultimo respiro. Non ci siamo mai allontanati se non per qualche giorno. Due calamite, due guerre e menti opposte, ma sempre insieme. L’uno dipendente dall’altro. Non siamo riusciti a staccarci nemmeno provandoci. Io e te. Per sempre. . Sei stato per me un padre , un insegnante, un mentore, un confidente, un amico, un rompi palle assurdo e una super cozza gelosa , ma soprattutto… il mio GRANDE AMORE. . Non posso spiegare a parole il dolore che si prova veder andar via la propria metà. Ho il cuore in mille pezzi. E al momento non so come faró a superare e a ripartire da questa perdita così grande. Mi scuso se non ho chiamato e risposto a nessuno, ma non ero e ancora non sono in condizioni mentali e fisiche per farlo. Siete in migliaia e, solo per adesso, vi ringrazio così. L’amore che avete dimostrato per lui è assurdo, per questo vi ringrazio. E grazie infinite per la vicinanza verso di me e la sua famiglia. . Mi hanno detto che sono usciti dei bellissimi servizi nelle varie reti televisive nazionali, chi avesse voglia di mandarmeli, li vedró appena saró psicologicamente in grado di farlo, senza crollare. . Tengo a smentire alcune cose che mi vengono dette, Non ha assolutamente preso il covid , aveva problemi respiratori e polmonari, da anni, ma che ultimamente sono peggiorati a tal punto da portare il cuore a cedere. Con la sua famiglia organizzeremo una cerimonia , quando sarà possibile, con le ceneri (secondo suo volere) a Milano, dove ritengo giusto così, tutti i suoi amici, i familiari e colleghi sono lì, e se possibile verrà anche la sua famiglia inglese. Ma ancora è tutto da vedere. È un periodo di confusione e incertezza. . L’importante, intanto, è che non lo dimentichiamo e che lo ameremo per sempre , per il pazzo genio super amorevole che è stato. . Grazie di tutto. Da me e dai tuoi bimbi pelosi, sei il nostro amore. . Per sempre.

