Asia Nuccetelli fidanzata con Luigi Del Prete, chi è il nuovo amore dell’ex GF Vip

Da qualche tempo, Asia Nuccetelli ha trovato un nuovo amore: archiviata definitivamente la storia con Gianfranco Battistini, con cui era arrivata a un passo dalle nozze, oggi la ex concorrente del Grande Fratello Vip, figlia di Antonella Mosetti, è fidanzata con Luigi Del Prete. I due stanno trascorrendo l’isolamento insieme e hanno pubblicato le prime foto di coppia sui rispettivi profili Instagram. Ecco chi è il ragazzo che ha catturato il cuore di Asia.

Chi è Luigi Del Prete

La Nuccetelli e Del Prete si sono conosciuti grazie alla comune passione per i cavalli. Asia infatti pratica equitazione, come racconta sul suo profilo in cui pubblica spesso foto con la sua splendida cavalla Beauloma. Ed è proprio così che ha incontrato Luigi Del Prete, studente universitario della Luiss, nato a Roma il 4 marzo 1999 e campione della stessa disciplina. Luigi ha partecipato a campionati europei Young Rider e a EYCup U25 e ha vinto la medaglia di bronzo coppa delle Nazioni Young Rider con la Nazionale Italiana (nel 2018).

Gli amori di Asia Nuccetelli

Luigi e Asia appaiono molto affiatati e al fianco del giovane la figlia della Mosetti sembra aver trovato una grande serenità, tanto da definirlo “L’amore della mia vita”. Nel suo passato, oltre al chiacchierato feeling con Andrea Damante ai tempi del GF Vip (che le costò una lite con Giulia De Lellis, tra le più trash nella storia dei reality), la già citata storia con Gianfranco Battistini durata dal 2017 al 2019. Sembrava che i due si dovessero sposare, ma tutto è saltato (“Non è stata una cosa felice, ci abbiamo provato, gli intenti erano buoni ma poi le cose non sono andate come dovevano“) e l’anno scorso Asia ha avuto una relazione con il rapper Astol. Tra gli ex fidanzati, anche Federico Valducci.