Ass. Borriello: “San Paolo aperto per Napoli-Pescara? Decide la Regione”

L’ass. Borriello in vista del ritorno al San Paolo

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’assessore assessore allo sport per il Comune di Napoli Ciro Borriello. Tema del suo intevento, la possibile riapertura al pubblico del San Paolo in vista dell’ amichevole tra gli azzurri e il Pescara. Ecco quanto dichiarato:

“Stadio aperto? Innanzitutto un grande plauso alla città di Castel di Sangro e Regione Abruzzo, hanno avuto il coraggio di consentire una partita a porte aperte. Noi per protocollo non possiamo farlo ancora, una cosa sono le partite amichevoli ed un’altra il campionato. Pescara? Possiamo ragionare col calcio Napoli, c’è una responsabilità nell’organizzazione dell’evento che è del calcio Napoli, per noi non ci sarebbe problema con un piano Covid in grado di rispettare le misure stabilite dall’organizzazione sanitaria nazionale. In Campania manifestazioni vengono fatte, questa è sportiva a carattere amichevole, credo che qualcosa si possa fare. Noi come Comune, conosco bene la posizione del Sindaco, pensiamo che lo stadio si possa aprire. La materia oggi è tutta in capo alla Regione, le varie ordinanze che abbiamo avuto sono della Regione Campania, fermo restando la normativa nazionale. Se riesce a stabilire tutta la catena, il Comune di Napoli non dirà mai di no. Il tutto deve partire dalla società organizzatrice dell’evento presentando un progetto. Come impianto sportivo siamo attrezzati bene per sostenere un evento sportivo del genere a carattere amichevole.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: “Calendario, avvio abbordabile. Al Napoli mancano 4 elementi”

Napoli, il Cardinale Sepe a Castel di Sangro. Incontrerà ADL e la squadra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ballando con le stelle, intesa tra Elisa e Isoardi e Todaro: la foto insieme mano nella mano