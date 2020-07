Atalanta, Gasperini: “3 punti e tagliamo fuori il Napoli, derby parita a se” [VIDEO]

Gasperini in conferenza tira in ballo il Napoli

Nella conferenza stampa alla viglia della sfida nel deby contro il Brescia, il tecnico dell’Atalanta Gasperini tira in ballo anche il Napoli. Si parla anche di Europa, con l’allenatore nerazzurro che parla di risultato emozionante. Ecco quanto dichiarato:

“Juve? “Non sono mai stato rammaricato del 2-2, la prestazione è stata talmente buona che non puoi avere rimpianti. Dispiace aver preso gol in un momento in cui pensavamo di aver vinto la partita, ma poi c’è tutto il resto di buono che abbiamo fatto e che ci è stato riconosciuto, abbiamo giocato bene sul campo della Juve. Ora dobbiamo essere bravi a giocare il resto del campionato, visto che siamo molto vicini al nostro obiettivo. Derby? La partita col Brescia è diversa e con altri tipi di incognite, le motivazioni dell’avversario possono essere molto alte. Noi dobbiamo pensare alla possibilità di qualificarci in Europa: con tre punti matematici tagliamo fuori il Napoli, questo a cinque giornate dalla fine sarebbe un grandissimo traguardo. Non vogliamo però fermarci qui e fare il massimo, per fare bene anche in Champions ad agosto. Europa? È qualcosa di straordinario se penso a quando sono arrivato qui quattro anni fa. Vogliamo però proseguire, ci sono il record di punti, di gol e di vittorie da raggiungere: ci sono tante cose per poter fare bene nelle ultime sei partite”.

