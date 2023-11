Atalanta, Gasperini: “Napoli squadra forte, il nostro obiettivo è sempre quello di fare il massimo”

Atalanta, Gasperini in conferenza alla vigilia della sfida al Napoli

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha tenuto la consueta conferenza stampa alla vigilia del prossimo match di campionato, dove gli orobici sfideranno il Napoli del neo tecnico Walter Mazzarri. Ecco quanto dichiarato dal tecnico nerazzurro:

“Il Napoli è sempre una squadra molto forte, lo scorso anno ha dominato il campionato e mi aspetto di trovarlo nella miglior condizione possibile. Per noi contro gli azzurri è sempre una gara di riferimento, domani avremo sicuramente il metro. È una partita dove dobbiamo far bene tutti, il nostro obiettivo è sempre quello di fare il massimo delle nostre possibilità. Siamo alla tredicesima di campionato, in una partita che dura 90 minuti ci possono essere tutte le componenti, dobbiamo saperci esporre ma saperci anche abbassare. Infortuni? Sono rimasti fuori Palomino e Toloi. Ruggeri ha recuperato abbastanza bene. Koopmeiners verrà valutato domani, dopo gli impegni con la sua nazionale è tornato un po acciaccato. Ha qualche problemino fisico dovuto un affaticamento. Portiere? Domani giocherà ancora Carnesecchi.”

