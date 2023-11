Atalanta-Napoli, in dubbio la presenza di due giocatori

Due giocatori dell’Atalanta potrebbero essere indisponibili per la sfide contro il Napoli a causa di un infortunio.

La sfida tra Atalanta e Napoli avrà luogo allo Gewiss Stadium il prossimo 25 novembre. Intanto durante la sfida contro l’Udinese Emil Holm e Sead Klasinac hanno avuto a che fare con un infortunio. Il club non si sarebbe ancora espresso in merito alle loro attuali condizioni. Non si sa ancora dunque se saranno presenti per la sfida contro il Napoli.

Di seguito il punto della situazione de La Gazzetta dello Sport:

“Dopo Rafael Toloi, costretto a saltare gli impegni con l’Italia a causa di un problema al gemello mediale della gamba destra, ecco altri due calciatori dell’Atalanta impossibilitati a rispondere alla chiamata della propria nazionale. In attesa di comunicazione ufficiale circa la loro sconvocazione, Emil Holm e Sead Kolašinac sono infatti rimasti a Bergamo, di concerto con gli staff medici di Svezia e Bosnia Erzegovina, per gli infortuni rimediati ieri nella partita di Udine e per gli accertamenti che ne seguiranno. L’esterno ex Spezia, subentrato ad Hans Hateboer al 6′ del secondo tempo e a sua volta sostituito dopo mezz’ora da Davide Zappacosta, ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Mentre Kolasinac, in campo per tutto il match, ha rimediato un risentimento muscolare al flessore sinistro.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La lunga lista di ADL per la panchina: Favre, Gallardo e Lopetegui

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maria Grazia Cucinotta e l’amore per il marito Giulio Violati: “Ci siamo chiesti se davvero siamo fatti l’uno per l’altra”