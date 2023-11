Atalanta-Napoli, Mazzarri pronto a lanciare il suo “4-3-3”

Atalanta-Napoli, tempo di scelte per Mazzarri

Walter Mazzarri farà il suo esordio in panchina in Atalanta-Napoli, dopo dieci anni il tecnico toscano tornerà a guidare gli azzurri. Per la sfida agli orobici, il mister pare abbia già deciso su chi puntare dal primo minuto. In porta scelta obbligata, con Gollini che prenderà il posto di Meret ancora alle prese con problemi muscolari. In difesa Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra, coppia centrale che sarà formata da Rrahmani e Natan. A centrocampo sicuri del posto Lobotka e Anguissa, ancora in dubbio la presenza di Zielinski dal primo minuto che potrebbe lasciare il posto a Elmas. In attacco confermati Politano e Kvaratskhelia, al centro Raspadori favorito su Simeone. Mazzarri spera di poter avere a disposizione anche Osimhen, che eventualmente partirebbe comunque dalla panchina.

Napoli (4-3-3): Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Elmas, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. All. Mazzarri

