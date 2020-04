Atalanta, Percassi: ”Uniti nel rispettare le regole per vincere anche questa partita”

Percassi: non avremmo mai pensato di vivere un periodo così. Il mio augurio più grande è che questa situazione passi

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, in un video pubblicato sui canali social della società, ha inviato un messaggio di auguri:

“Una Pasqua molto strana, difficile. Dobbiamo essere uniti nel rispettare le regole per vincere anche questa partita. Non avremmo mai pensato di vivere un periodo così. Il mio augurio più grande è che questa situazione passi”.

Nel video anche il tecnico Gian Piero Gasperini: “Non è questa la Pasqua che pensavamo di trascorrere, ma gli auguri ce li facciamo lo stesso. Rispettiamo le regole e sapremo vincere anche questa partita”.

Il capitano Alejandro Gomez ribadisce la prudenza nell’affrontare l’emergenza sanitaria: “Restate a casa, mi raccomando. Vi voglio bene a tutti”.

Mattia Caldara: “Quest’anno la vivremo in maniera diversa, ma noi da buoni bergamaschi sappiamo di non dover mollare mai per tornare alla normalità il prima possibile”.

