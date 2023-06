Sky Sport – Atletico Madrid, assalto a Theo Hernandez! Caos in casa Milan.

La giornata in casa Milan ha dell’incredibile, perché non termina con l’addio di Sandro Tonali, ma i rossoneri devono fare i conti anche con il pressing dell’Atletico Madrid per Theo Hernandez. A comunicarlo è stato Gianluca Di marzio, che ha evidenziato l’interesse della società spagnola per il francese, per il quale, però, i milanisti chiedono più di 80 milioni. A consolare gli animi è che la società rivale non avrebbe intenzione di spendere una tale cifra, ma soprattutto, la squadra di Milano proverà a fare muro ad altre cessioni pesanti, dopo l’addio del centrocampista italiano.

