Aubameyang: “Abbiamo molte possibilità di passare il turno contro il Napoli”

Sport – Emerick Aubameyang sulla sfida con il Napoli: “Sarà una grande partita e abbiamo molte possibilità di passare il turno”.

Pierre-Emerick Aubameyang, intervistato dal quotidiano, ha parlato della sfida di Europa League con il Napoli:

“Ci aspetta una grande partita e abbiamo molte possibilità di passare il turno se giochiamo come abbiamo fatto al Mestalla (gara finita 4-1 per il Barça con tripletta proprio di Aubameyang, ndr). Non ho mai segnato al Maradona, è l’occasione giusta per iniziare. Che partita mi aspetto? All’andata abbiamo giocato una buona gara, ma ci sono mancati un paio di gol. Sicuramente avremo occasioni per segnare anche in casa del Napoli, dobbiamo essere solo un po’ più ‘killer’ in zona gol”.

