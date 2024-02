De Laurentiis annuncia: “Film sullo Scudetto del Napoli: ecco quando e dove si vedrà”

De Laurentiis annuncia l’uscita del film sullo Scudetto del Napoli

De Laurentiis in conferenza stampa ha annunciato l’uscita del film sullo Scudetto del Napoli. Di seguito le sue parole:

De Laurentiis:

“La grande star del Napoli era stato Kvaratskhelia, da marzo a novembre non ha più segnato: perdere uno declinato in maniera così potente può crearti dei problemi. Io devo riconoscere a Spalletti che dopo un primo anno, dove gli ho fatto un cleaning di personaggi che non remavano a favore della società e club, pur essendo professionisti, nel secondo anno ha deciso di dormire qui a Castel Volturno. Non disperdendosi in frequentazioni ma rimanere sul pezzo, e lui lo confermerà nel film che sto finendo di montare: anzi, chiedo se oltre a distribuirlo nei cinema fare una riproduzione, a pagamento. Suggeritemi se fare una proiezione allo stadio, ad aprile vorrei farlo uscire”.

