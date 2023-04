De Laurentiis: “Vi dico perché ho rifiutato un’offerta da 2,5mld per il Napoli”

De Laurentiis rivela di avere rifiutato un’offerta importante per vendere il suo Napoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a amargine dell’evento a Milano ‘Merger & Acquisition Summit 2023’. Queste lesueparole:

De Laurentiis:

“In Champions League un padre ed un figlio possono avere due squadre, in Italia no: un fondo straniero si muove così, quando un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi e mezzo per il Napoli mi sono chiesto: ma mi servono? Avrei dovuto comprarmi una squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane.

Il Napoli ha un valore? È un giocattolo della famiglia De Laurentiis, per cui non vedo motivi per cederlo fin quando non ci stancheremo. Eravamo abituati a fare 15-17 film all’anno, cinque anni prima del Napoli offrii 125 miliardi a Ferlaino che mi fece causa. Ero a Capri e lessi che Gaucci da Santo Domingo diceva di comprarsi il Napoli: era fallito, decisi contro il parere della mia famiglia, Luigi mi disse che non c’entravo nulla col calcio. Invece se uno ha voglia e ci crede, può”.

