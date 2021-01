Auriemma: De Laurentiis? Smentisca le voci sulle dimissioni di Gattuso, oppure si prenda la responsabilità di mandarlo via”

Il giornalista parla della situazione attuale in casa Napoli tra Gattuso e De Laurentiis

Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Canale 8 parlando di Rino Gattuso e dei rumors che circondano il suo futuro sulla panchina del Napoli. Il giornalista ha avuto anche da ridire su Aurelio De Laurentiis e del suo silenzio.

Queste le sue parole:

“L’invito a De Laurentiis è di porre fine a questo interrogativo sulla testa di Gattuso. Se non è vero che si attende le dimissioni, deve smentire la notizia del Corriere dello Sport, altrimenti deve sapere che Gattuso a fine anno andrà via. Gli conviene tenere un tecnico in sospeso fino a giugno, trattando anche probabilmente con altre società? A questo punto deve mandarlo via e prendersi la responsabilità“.

