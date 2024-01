Auriemma dopo Napoli-Inter: “Vergognosa l’espulsione di Simeone”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato la sfida di Supercoppa italiana andata in scena ieri tra Napoli ed Inter.

Ieri sera l’Inter di Simone Inzaghi si è aggiudicata la finale di Supercoppa italiana battendo il Napoli di Walter Mazzarri e Raffaele Auriemma ha commentato qualche episodio della gara.

Attraverso il propri canali social il giornalista si è soffermato sull’arbitraggio giudicandolo scandaloso. In più ha giudicato vergognosa l’espulsione di Giovanni Simeone.

Di seguito quanto si legge:

“L’Inter è una formazione attualmente meglio attrezzata del Napoli che avrebbe, però, meritato di andare ai calci di rigore per l’assegnazione della Supercoppa: la squadra di Mazzarri ha dovuto giocare per 37 minuti in 10 uomini a causa della vergognosa espulsione di Simeone per mano del pessimo arbitro Rapuano. Un arbitraggio scandaloso, l’ennesimo in questa stagione e rispetto al quale vedremo ancora una volta la solita reazione del designatore Rocchi che sgriderà il direttore di gara di turno. In attesa del prossimo episodio senza che nel mondo dei fischietti possa mai cambiare qualche cosa.”

