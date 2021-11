Auriemma: “Manolas vuole l’Olympiakos, c’è un giocatore che va preso subito”

Per il difensore greco potrebbe giungere presto il momento dei saluti

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia. Nel suo intervento ha commentato la vittoria del Napoli in Europa League contro il Legia Varsavia e ha parlato inoltre delle possibili mosse in uscita del mercato azzurro.

Queste e sue parole:

“Il Napoli ha un organico molto competitivo: lo ha dimostrato anche in Europa League. Osimhen non ha preso parte alla sfida contro il Legia, ma non ha nulla di grave: solo un affaticamento. Recupererà con il Verona.

Manolas? Credo che vada ceduto a gennaio se possibile. Il difensore greco desidera tornare in patria, all’Olympiacos. La società greca sarebbe ancora intenzionata a prendere il difensore del Napoli. Il club azzurro non ha bisogno di prendere un altro centrale perché Spalletti ha in organico Juan Jesus anche se è mancino. L’ex Roma dà garanzie. Bisogna intervenire a sinistra e la soluzione si chiama Mandava. Parliamo di uno dei migliori profili in circolazione”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mario Rui punge Gattuso: “Ora in campo è un’altra cosa, siamo messi meglio”

Legia Varsavia-Napoli, le formazioni ufficiali

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mottarone: trasferimento cabina la prossima settimana