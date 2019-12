Aurora Betti di Temptation Island sposa Simone Aresti: “Ho detto sì”

Nozze in arrivo per Aurora Betti, nota al pubblico televisivo per aver partecipato all’edizione 2015 di Temptation Island. Oggi lontana dalla televisione, ha accettato la proposta di matrimonio del calciatore Simone Aresti, che due anni fa l’ha resa mamma di un bambino. L’annuncio è arrivato dopo un periodo di presunta crisi, che dunque sembra superata definitivamente. La data non è stata ufficializzata, ma è lecito attendersi di vedere la coppia all’altare nel 2020.

La proposta e l’anello

La coppia ha annunciato il matrimonio a Natale, come da copione: sui rispettivi social, ecco arrivare le immagini che mostrano il prezioso anello di fidanzamento, l’istante stesso della proposta e i semplice messaggi “Ho detto sì”, “Ha detto sì”. Un’usanza comune tra le webstar, ma va detto che la Aresti e la Betti sono una coppia decisamente discreta e lontana dal gossip becero. Il 27 agosto 2017, sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Diego.

Aurora Betti a Temptation Island

“All’epoca ero una ragazzina, curiosa di sperimentarmi in esperienze nuove. È stato per questo che ho scelto di partecipare a un reality, il mondo dello spettacolo mi intrigava. Ero più spensierata, più spericolata. Mio figlio mi ha resa più consapevole“. Così diceva la Betti in merito alla sua esperienza a Temptation Island. Partecipò come fidanzata di Gianmarco Valenza, ma decise di lasciarlo per il tentatore Giorgio Nehme. Peccato che quest’ultimo scelse di rompere non appena usciti dal programma. Col tempo, Aurora ha ricucito i rapporto con Valenza, come dimostrarono i messaggi di affetto di lui alla notizia della gravidanza.

Chi è Simone Aresti

Attualmente, Simone Aresti è il portiere del Cagliari. Ha iniziato nella squadra sarda già dai tempi delle giovanili. In carriera, ha militato anche nella Pistoiese, nell’Alghero, nel Savona, nel Pescara, nella Ternana e nell’Olbia.