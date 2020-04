Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza vanno a convivere: “La quarantena prova che stiamo bene vicini”

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo il periodo di quarantena a Bergamo da mamma Michelle Hunziker ma con lei c’è anche il fidanzato Goffredo Cerza, con cui presto andrà a convivere. Compatibilmente con la gestione dell’emergenza sanitaria, la figlia di Eros e il giovane compagno, insieme da tre anni, hanno deciso che cercheranno casa a Milano, come hanno spiegato in un’intervista su Oggi:

Sta andando alla grande, non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c’è intorno a noi. Sappiamo di vivere una condizione di privilegio, e ne siamo grati, ma quello che succede intorno a noi è angosciante e spaventoso per tutti.

Chi è Goffredo Cerza

“Se la situazione del virus migliorerà, resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme“, ha spiegato Cerza, che ha causa della pandemia ha sospeso la frequentazione di un master nel Regno Unito ed è tornato tempestivamente in Italia. La situazione ha cambiato i suoi programmi, tanto che si troverà un impiego nel suo Paese di origine. Goffredo, proveniente da Roma, è legato alla giovane figlia d’arte dal 2017. Ha conosciuto Aurora grazie a Sara Daniele, amica d’infanzia di entrambi. Nel luglio 2019 si è laureato in ingegneria all’università di Londra. Come ha raccontato la Ramazzotti, la “suocera” Michelle Hunziker lo adora:

Lo coccola. Dopo tre giorni che stavamo insieme, ho portato Goffo al compleanno di mia madre e alla mia famiglia è piaciuto subito. Ringrazio il cielo di avere dei genitori aperti, amichevoli, senza pregiudizi verso nessuno, con cui posso parlare di tutto.

Quarantena in famiglia per Aurora, c’è anche l’amica Sara Daniele

“La nostra è una quarantena affollata, incasinata e rumorosa: siamo molto fortunati“, ha spiegato la Ramazzotti, che condivide la casa di Bergamo Alta con una famiglia “allargata”: oltre a Goffredo e alla madre Michelle (“Lei non mi avrebbe mai lasciata a Milano da sola per tanto tempo“), c’è il marito della showgirl, Tomaso Trussardi, le loro figlie Celeste e Sole e anche l’amica del cuore Sara Daniele (la figlia di Pino Daniele), senza dimenticare il gatto Saba, i tre cani della Hunziker e il cucciolo di levriero di Cerza, Odino. Recentemente, il gruppo è stato protagonista di uno scherzo ordito da Le Iene e organizzato ai danni della povera Michelle, cui è stato fatto credere che Sara e Goffredo avessero una tresca. Un momento di ilarità che ha sollevato gli umori in un periodo tutt’altro che facile. E la stessa Hunziker, a inizio aprile, raccontava quanto questa esperienza di gruppo aiuti a tenere duro.

Goffredo e Sara li vedo come dei miei figli acquisiti e quando tutto finirà, mi mancheranno da impazzire. Questa convivenza, questa esperienza così forte è difficile, ma ci ha uniti tanto. È nelle difficoltà, nello sconforto e nella sofferenza che si trova la vita che conta, i valori…quanti nostri amici hanno perso i propri genitori…quanti amici non riescono a vedere un futuro e temono di non riprendersi con la propria azienda..quante preoccupazioni per tutti…ma una cosa è certa…abbiamo davvero capito cosa vuol dire la frase: “l’unica cosa che conta è la salute”. Ora è il nuovo mantra e ce lo ricorderemo per sempre.