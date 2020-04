Aurora Ramazzotti punge Chiara Nasti che replica: “Ti ricordavo diversa, alcol e non mi dilungo”

Non è un periodo sereno per Chiara Nasti, coinvolta in una polemica dopo l’altra. Dopo il post con la citazione dell’attrice ungherese Zsa Zsa Gabor (“Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa” è la frase presa in prestito da Chiara per la quale è stata attaccata), la celebre influencer è stata tacciata di sessismo e si è ritrovata sommersa da una valanga di polemiche. Un momento che le ha fornito un’altra illuminazione, alla base della seconda provocazione recente: Chiara ha fatto stampare le critiche espresse sul suo conto su un rotolo di carta igienica. Ed è su questa trovata che Aurora Ramazzotti ha manifestato il suo dissenso.

Il commento di Aurora Ramazzotti

Su Instagram, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha intercettato un post in cui si riportava la trovata della Nasti alle prese con la carta igienica, trovata che Aurora ha commentato con una sola eloquente emoticon: quella della faccina che si batte la fronte per manifestare incredulità o sconcerto. Tanto è bastato a Chiara per replicare duramente. Taggando Aurora, così da rendere esplicito il destinatario della sua critica, l’influencer ha scritto: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e non mi dilungo”.

Il periodo no di Chiara Nasti

Quello in corso non è un periodo semplice per Chiara che ha fatto il pieno di critiche solo due giorni fa a causa di un post per il quale è stata tacciata di sessismo. Alle critiche l’influencer ha risposto con una serie di video in cui accusava alcuni di avere oltrepassato il segno nel rivolgerle commenti eccessivamente severi. Poi, probabilmente allo scopo di ribaltare l’accaduto, Chiara ha pensato di far stampare tali critiche su un rotolo di carta igienica, così da rendere palese il suo disinteresse nei confronti dell’opinione altrui.