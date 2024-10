Avvio deludente del Milan, Sarri può sostituire Fonseca

Fonseca in difficoltà, il Milan ha bloccato Sarri

Il deludente avvio del Milan sotto la guida di Fonseca, potrebbe spingere il club rossonero a effettuare un cambio in panchina. Come riportato da Libero, Maurizio Sarri sarebbe già stato bloccato dalla dirigenza. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Fonseca, dicendo di essere “incazzato” perché «il rigorista era Pulisic» e aggiungendo «di non sapere perché hanno fatto di testa loro», denuda se stesso prima che i calciatori. Rivela che la sua leadership è in discussione. È il classico panno che va lavato in casa, la domanda su cui bisogna glissare o alla quale bisogna rispondere con una bugia bianca: caro Fonseca, anche tu, aiutati che dio (non Ibrahimovic, beniniteso) ti aiuta. Sarri, bloccato da settimane come sostituto, lo farebbe”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

