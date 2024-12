X – Azzi: “Progressi di Kvara e Lukaku evidenti. Tanta roba i 32 punti conquistati in 14 giornate. Applausi a Conte”

Continua la scalata del Napoli in vetta alla classifica di Serie A. I partenopei portano a casa un’altra vittoria importante, in casa del Torino. Il giornalista de la Repubblica, Marco Azzi, è intervenuto sul suo profilo social per commentare la gara: “La vittoria del Napoli è stata di misura solo nel punteggio, questa volta. Ma i progressi di Kvaratskhelia e Lukaku restano evidenti, nonostante le parate di Milinkovic-Savic. Tanta roba i 32 punti conquistati in 14 giornate. Applausi a Conte“.

