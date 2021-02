Bakayoko: “Abbiamo subito due gol, è stato difficile ritrovare il ritmo”

Tiémoué Bakayoko ai microfoni dei canali ufficiali della UEFA, esprime il suo dispiacere a seguito della sconfitta in trasferta contro il Granada.

Bakayoko manifesta così il suo dispiacere a fine partita:

“Devo dire, a nostro discapito, che purtroppo non abbiamo iniziato la partita nel migliore dei modi. Subire due gol in così poco tempo ti destabilizza, è stato difficile ritornare in gara e ritrovare il ritmo.

Posso dire che nella ripresa abbiamo giocato molto bene, ci siamo guadagnati molte occasioni per segnare, ma non era la nostra giornata. Quando è terminato il primo tempo, tutta la squadra era giù di morale ed arrabbiata. Dovevamo segnare al primo tempo, segnare in trasferta è molto importante.

Ma questo è un input per continuare a lavorare e fare sempre meglio, è un periodo difficile quello che stiamo vivendo perché le assenze sono tante. Ma bisogna dare tutto ugualmente”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Galeone: “Pirlo maestro di harakiri, a Gattuso tengo tantissimo”

Gattuso, ormai certo il suo addio a fine stagione. Giuntoli resterà a Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: variante Uk e sudafricana in materna e nido Milano