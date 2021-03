Bakayoko, il fratello: “A Napoli è felice, contento della sua esperienza”

Abdoulaye Bakayoko, agente e fratello del giocatore del Napoli, ha parlato del percorso del centrocampista con il club azzurro.

Il fratello di Tiemoué Bakayoko, nonché suo agente, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Radio Marte. Abdoulaye Bakayoko ha parlato del percorso di suo fratello con il Napoli e del suo futuro dopo la fine dell’odierna stagione.

“Adesso Tiemoué pensa solo a finire la stagione. Si sta caricando per le ultime partite e per arrivare in Champions. Il periodo non è facile: lui è arrivato in prestito quindi su di lui c’erano molte aspettative, ecco perché è stato criticato ancora di più. Il destino di Tiemoué Bakayoko non è legato a quello di Gattuso: con lui il rapporto è forte, ma la permanenza di mio fratello non dipende da quella di Gattuso. Quando ci saranno discussioni su dove sarà il suo futuro lì poi si vedrà. Adesso la cosa più importante è il finale di stagione. Per ora non abbiamo appuntamenti con la Società. Lui è felice qui, il Napoli è un grande club con una grande storia. È contento di questa esperienza anche se non ha ancora vissuto a pieno lo stadio e la città.”

