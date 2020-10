Bakayoko-Napoli: ci siamo! Giuntoli al lavoro per sistemare i dettagli

Il Napoli continua a lavorare per portare sotto al Vesuvio il centrocampista del Chelsea, Bakayoko.

Il giocatore, che ha già avuto un’esperienza italiana con il Milan, sarebbe felice di riabbracciare Gennaro Gattuso che lo ha allenato proprio durante la sua parentesi rossonera.

Per questo, come riportato dal quotidiano Il Mattino, il direttore sportivo Giuntoli starebbe lavorando per trovare la formula giusta. I partenopei spingono per il prestito secco mentre i blues vorrebbero l’obbligo di riscatto. L’affare, probabilmente si farà inserendo il diritto di riscatto.

